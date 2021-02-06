Гімнастка Анна Різатднова змусила фанатів зробити вибір

Як передає Politeka.net, 27-річна фаворитка хореографа і судді Влада Ями з "Танців з зірками" опублікувала серію фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в найрізноманітніших образах. І в стилі кежуал на прогулянці, і в спортивному костюмі на біговій доріжці, і в шикарному білому платті на одне плече, а також в чуттєвій шовковій ночнушці.

"Друзі, давайте трохи розслабимося і поговоримо про стиль) який мій образ вам подобається найбільше? Чекаю в коментарях ваше улюблене фото👇", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Ти карколомно виглядаєш в будь-якому вбранні! Кожен з них підходить вам, чудово! ❤️"

"У будь-якому є те що тобі важливо... і може в цьому твоя сила ☝️"

"Важко обрати, всі класні! Але якщо вже треба обрати, тоді 3 і 5!"



"Часом стиль як настрій... і приховати не кожному під силу..."

"улюблений ваш образ - в шортиках на вечері в Дубаї! 🔥😍❤️"

До цього Різатдінова зізналася про пластичну операцію, яку була змушена зробити. За словами гімнастки, після пологів її сильно хвилював випираючий живіт, якого ніякими спортивними дієтами та тренуваннями їй все ніяк не вдавалося позбутися. Лікарі поставили діагноз: діастаз і пупкова грижа.

Вилікувати недугу допомогла операція, проте в косметичному плані - животик все одно не зник. Тому Анна вдалася до пластичної хірургії. Дівчина розповіла про своє відновлення після процедури:

"Друзі, я вже в строю. Звичайно, болить животик, болить сильно, але в черговий раз я зрозуміла, наскільки я пишаюся тим, що я спортсмен… Я могла зараз лежати вдома з ковдрою, з чашкою чаю і дивитися собі серіали. Але ось цей спортивний гарт не дає мені цього робити".

Нагадаємо, що Різатдінова з "Танців з зірками" розговорилася про проект" Холостячка": "Так, я вірю!"

Як повідомляла Politeka, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" показала найсоковитіше у відвертому міні: "Симфонія краси".

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