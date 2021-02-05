Співачка Аліна Гросу викликала фурор свіжими фото і несподіваною пропозицією
Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала нові кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких здивувала "смачним" образом.
Так, артистка повернула собі зачіску, як в дитинстві, і постала з кумедними кучеряшками. Однак, на цьому схожість з маленькою Аліною закінчується. Красуня спокусила апетитним силуетом, втиснувшись у вузький білий гольфик і стильні обтягуючі штани.
Гросу продемонструвала пишні "округлості" у всій красі - з маленької принцеси Аліна перетворилася на розкішну жінку.
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У підписі дівчина заговорила про повернення "Бджілки" (і це через 20 років) - своєї, напевно, найвідомішої пісні.
"Жужужу 🐝🤪напишу цей комент за вас 😂 # обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) яка фотка більше подобається?) Хотіли б повний ремейк бджілки?)))) 🙈 😅 ",- поцікавилася у публіки співачка.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
"Остання) дуже схожа на маленьку Алінку))) повернення в дитинство"
"Можна? Ну... Чесно?! Ну ні... Кучері ні, прости... Ну я за правду..."
"Все супер! Бджілку нью охоче послухаю"
"Круті кучеряхи ))"
"На шостий дуже схожі на себе в дитинстві ...прям дуже 😍"
"Бджілка вже не та!!! дорослою стала😍"
"У мене ностальгія, ти дуже красива 😍"
Зазначимо, Аліна рано почала кар'єру в шоу-бізнесі. Вже в три рочки дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна». Саме тоді вона домоглася своєї першої перемоги, лідирувавши в номінації "Маленька панянка-талант".
Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".
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