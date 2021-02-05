Співачка Аліна Гросу викликала фурор свіжими фото і несподіваною пропозицією

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала нові кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких здивувала "смачним" образом.

Так, артистка повернула собі зачіску, як в дитинстві, і постала з кумедними кучеряшками. Однак, на цьому схожість з маленькою Аліною закінчується. Красуня спокусила апетитним силуетом, втиснувшись у вузький білий гольфик і стильні обтягуючі штани.

Гросу продемонструвала пишні "округлості" у всій красі - з маленької принцеси Аліна перетворилася на розкішну жінку.

У підписі дівчина заговорила про повернення "Бджілки" (і це через 20 років) - своєї, напевно, найвідомішої пісні.

"Жужужу 🐝🤪напишу цей комент за вас 😂 # обирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) яка фотка більше подобається?) Хотіли б повний ремейк бджілки?)))) 🙈 😅 ",- поцікавилася у публіки співачка.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Остання) дуже схожа на маленьку Алінку))) повернення в дитинство"

"Можна? Ну... Чесно?! Ну ні... Кучері ні, прости... Ну я за правду..."

"Все супер! Бджілку нью охоче послухаю"

"Круті кучеряхи ))"

"На шостий дуже схожі на себе в дитинстві ...прям дуже 😍"

"Бджілка вже не та!!! дорослою стала😍"

"У мене ностальгія, ти дуже красива 😍"

Зазначимо, Аліна рано почала кар'єру в шоу-бізнесі. Вже в три рочки дівчинка взяла участь у конкурсі «Міні-міс Україна». Саме тоді вона домоглася своєї першої перемоги, лідирувавши в номінації "Маленька панянка-талант".

Нагадаємо, Аліна Гросу після хворобливого розлучення зізналася, як часто прикладається до чарки: "якщо чесно... ".

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