Дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, розпалила публіку пристрасним образом
Як передає Politeka.net, Ярослава (справжнє ім'я артистки) опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, підкоривши неймовірною чуттєвістю.
На чорно-білому кадрі дівчина показала обличчя і зону декольте крупним планом. Щоб домогтися більш спокусливого ефекту, Ярослава намочила волосся і обличчя (у неї навіть трохи попливла туш), а також збризнула водою груди та шию. Вийшло незвично, пристрасно і атмосферно. З пустотливим поглядом і легкою посмішкою SLAVIA подивилася прямо в камеру.
У підписі співачка поділилася радісною новиною: "Скоро презентація нової пісні🔥 🔥 🔥". А також процитувала кілька рядків:
"Очі твої сірі - сірі
Наче сірі - сірі дні
Але сірі дні сумні
А очі сірі неземні
Очі твої сірі - сірі
Наче сірі - сірі дні
50 відтінків сірого
В очах на глибині"
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Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене: "Вау!💥"; "Дівчина з обкладинки глянцю💜 😘 🌺"; "така гаряча красуня .... ❤ ️ 👌 "; "Шикарна дівчина з грайливою посмішкою!"
Раніше в одному з інтерв'ю Ярослава відверто розповіла, чому так довго була в тіні чоловіка і тільки зовсім недавно зважилася будувати власну кар'єру в шоу-бізнесі.
"Швидше, це початок виходу на широку публіку. Скільки себе пам'ятаю, я завжди мріяла співати. Чому саме зараз вийшла з тіні чоловіка? Знаєте, в один момент я зрозуміла, що не можна зраджувати свої мрії. Я повинна писати пісні і співати, тому що інакше не можу - без музики я не я", - ділилася SLAVIA.
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