Актриса Ольга Куриленко майстерно підняла настрій шанувальникам

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла роль подружки суперагента Джеймса Бонда, опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі.

Так, на чорно-білому фото Ольга позувала крупним планом, повернувшись до камери спиною. Дівчина зі злегка розпатланим волоссям оголила плечики (в кадрі виднілася лише тоненька лямка від майки або сукні). Кинувши грайливий погляд через плече, актриса підкорила своєю бездоганною посмішкою.

"П'ятниця!!! 😄 😄", - лаконічно підписала вона фото, додавши пару смайликів.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи для Ольги компліментів: "Мама міа, яка ти красива ❤️"; "Найкрасивіша дівчина 🌹"; "Просто божественно! 🌹 "; "Ця посмішка😍"; "як місяць"; "Позитивна красотуля!)"; "П'ятниця розпусниця"; "ваууу ... !!! Яка гарна посмішка! Я дивлюся на тебе так, як ніби ти найяскравіша планета в Галактиці ⭐ 👑 🌷"; "Оленька, ти прям радуєш око!😍"

Раніше ми повідомляли, Куриленко розбередила серця ностальгічним постом в Instagram. Зірка опублікувала архівне фото, зроблене під час Венеціанського кінофестивалю в 2012 році.

Брюнетка позувала в блакитній сукні, декольте якого було прикрашено стразами, уклавши шикарні довгі локони на плечі. Дівчина зачарувала голлівудською посмішкою.

"Повернення...", - коротко підписала актриса цей знімок.

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