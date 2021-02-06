Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret постала в жаркому образі
Зірка показує свої шикарні вигини в гарячих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула ідеальними формами в спокусливому топі.
Белла позувала в короткому топіку на великих ґудзиках. Вона розстебнула топ, виставивши бюст без білизни.
З-під тканини показалися груди, що надавало образу особливої пікантності.
Також на зірці були трусики на високій посадці, які обтягнули її тонку талію.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка Пугачової приголомшила появою на "Голос країни", перші кадри: "тебе просто зрадили"
"Холостячка" Мішина та Еллерт з дітьми терміново залишають Україну, встряли в халепу: "Це вже кінець..."
Стихія насувається на Україну, оголошено третій рівень небезпеки: де погода вдарить найсильніше
Сумна Могилевська поділилася своїм болем, який нічим не вгамувати: "Світла пам'ять..."
Белла стиснула разом ніжки, і спираючись об камінь рукою, стала пити з пляшечки.
Знаменитість дивилася в камеру, її волосся розвіював вітер. Вона посміхалася і примружилася.
Кадр вийшов ніжним і дуже гарячим.
За дев'ять годин фото, оприлюднене у фан-сторінці, зібрало понад 100 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі написали про те, як захоплюються фігурою Белли.
"Така красуня", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Белла Хадід займається боксом. Це відмінний вид спорту, який включає в себе кардіо, вправи на витривалість і кмітливість.
Спочатку Белла бігає 20 хвилин, а потім приступає до основних вправ з тренером.
Заняття зірки різноманітні, тому вона ніколи не нудьгує.
Також у зірки збалансоване харчування. Белла робить перекушування до і після спортивних навантажень. Зірка випиває смузі або протеїновий коктейль за півгодини до початку занять і в обов'язковому порядку вживає білок після, але вже у вигляді курки, наприклад.
Нагадаємо, як Белла Хадід виставила на камеру свої пружні сідниці: "смачна цукерка"
А ще Politeka писала, що розкута Белла Хадід з Victoria's Secret збентежила позами в одній білизні: "настільки ідеальна, що...»
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід з Victoria's Secret в одній білизні і навіть топлес показала тіло у всій красі: "Фантастична»