Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret постала в жаркому образі

Зірка показує свої шикарні вигини в гарячих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу модель блиснула ідеальними формами в спокусливому топі.

Белла позувала в короткому топіку на великих ґудзиках. Вона розстебнула топ, виставивши бюст без білизни.

З-під тканини показалися груди, що надавало образу особливої пікантності.

Також на зірці були трусики на високій посадці, які обтягнули її тонку талію.

Белла стиснула разом ніжки, і спираючись об камінь рукою, стала пити з пляшечки.

Знаменитість дивилася в камеру, її волосся розвіював вітер. Вона посміхалася і примружилася.

Кадр вийшов ніжним і дуже гарячим.

За дев'ять годин фото, оприлюднене у фан-сторінці, зібрало понад 100 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали про те, як захоплюються фігурою Белли.

"Така красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід займається боксом. Це відмінний вид спорту, який включає в себе кардіо, вправи на витривалість і кмітливість.

Спочатку Белла бігає 20 хвилин, а потім приступає до основних вправ з тренером.

Заняття зірки різноманітні, тому вона ніколи не нудьгує.

Також у зірки збалансоване харчування. Белла робить перекушування до і після спортивних навантажень. Зірка випиває смузі або протеїновий коктейль за півгодини до початку занять і в обов'язковому порядку вживає білок після, але вже у вигляді курки, наприклад.

Нагадаємо, як Белла Хадід виставила на камеру свої пружні сідниці: "смачна цукерка"

А ще Politeka писала, що розкута Белла Хадід з Victoria's Secret збентежила позами в одній білизні: "настільки ідеальна, що...»

Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід з Victoria's Secret в одній білизні і навіть топлес показала тіло у всій красі: "Фантастична»