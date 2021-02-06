Кроуфорд як і раніше дивує шанувальників

54-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд, що стала відомою ще в 90-х роках, зробила кілька знімків біля океану.

Модель продовжує професійно займатися зйомками і публікує частину своїх знімків в соціальній мережі "Instagram". Цього разу в профілі Сінді з'явилися дві фотографії, зроблені під час фотосесії на березі океану, передає Politeka.net. На красуні одягнений легкий білий светр в чорну смужку і купальник.

У цьому вбранні модель стоїть на березі океану під час прибою. Одяг, в якому Сінді відображена на фотосесії, залишає її ноги повністю відкритими, що вразило шанувальників, тому що, незважаючи на те, що знаменитій моделі вже майже 55 років, її ноги виглядають чудово.

На першій фотографії Кроуфорд йде по берегу, широко розкинувши руки і посміхаючись в камеру. На цьому знімку її можна порівняти з Афродітою, що виходить з морської піни. На другій фотографії хвиля вже повністю підійшла до берега, і модель ніжиться у воді січневого океану, піднявши і схрестивши руки над головою.

Свою публікацію вона підписала " @redmagazine, біле і чорне. Мені сподобалося зніматися в моєму куточку світу для номера цього місяця. Автор Фотографії - @montezinos_photography…"

Шанувальники моделі захопилися тим, наскільки молодо вона виглядає в свої роки: "Я думала ви опублікували фотосесії з журналів 20-річної давності. Ви неймовірні!!"; "Мені подобається таке позування, дуже природне і вільне, просто стрибаючи навколо❤❤❤ мій улюблений тип фотографій!"; "Сінді, я так рада що до моїх улюблених моделей повертається популярність... побережися, світ, немає нічого красивішого, ніж супермодель з 1990-х. Ви і ваші друзі були розвішані на всіх моїх стінах"; "Розкішна"; "Неймовірно".

Нагадаємо, американська супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала фотографії в "сільському стилі".

А ще Politeka писала, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий купальник, шанувальники порівняли її з Сідні Кроуфорд.

Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка всесвітньо відомої моделі Сінді Кроуфорд показала, як вона відпочиває.