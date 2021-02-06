Кроуфорд як і раніше дивує шанувальників
54-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд, що стала відомою ще в 90-х роках, зробила кілька знімків біля океану.
Модель продовжує професійно займатися зйомками і публікує частину своїх знімків в соціальній мережі "Instagram". Цього разу в профілі Сінді з'явилися дві фотографії, зроблені під час фотосесії на березі океану, передає Politeka.net. На красуні одягнений легкий білий светр в чорну смужку і купальник.
У цьому вбранні модель стоїть на березі океану під час прибою. Одяг, в якому Сінді відображена на фотосесії, залишає її ноги повністю відкритими, що вразило шанувальників, тому що, незважаючи на те, що знаменитій моделі вже майже 55 років, її ноги виглядають чудово.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Винник по-крупному помилився на "Голосі країни", кадри облетіли мережу: "Мурашки по шкірі"
Бабкін вперше вийшов на зв'язок після важкої операції, як зараз виглядає артист: "Капець переживаю"
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво терміново покинув Україну і розповів про свої біди: "Години жаху"
На Одесу обрушиться новий снігопад після перепочинку: точний прогноз від синоптиків на вихідні
На першій фотографії Кроуфорд йде по берегу, широко розкинувши руки і посміхаючись в камеру. На цьому знімку її можна порівняти з Афродітою, що виходить з морської піни. На другій фотографії хвиля вже повністю підійшла до берега, і модель ніжиться у воді січневого океану, піднявши і схрестивши руки над головою.
Свою публікацію вона підписала " @redmagazine, біле і чорне. Мені сподобалося зніматися в моєму куточку світу для номера цього місяця. Автор Фотографії - @montezinos_photography…"
Шанувальники моделі захопилися тим, наскільки молодо вона виглядає в свої роки: "Я думала ви опублікували фотосесії з журналів 20-річної давності. Ви неймовірні!!"; "Мені подобається таке позування, дуже природне і вільне, просто стрибаючи навколо❤❤❤ мій улюблений тип фотографій!"; "Сінді, я так рада що до моїх улюблених моделей повертається популярність... побережися, світ, немає нічого красивішого, ніж супермодель з 1990-х. Ви і ваші друзі були розвішані на всіх моїх стінах"; "Розкішна"; "Неймовірно".
Нагадаємо, американська супермодель Сінді Кроуфорд опублікувала фотографії в "сільському стилі".
А ще Politeka писала, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала новий купальник, шанувальники порівняли її з Сідні Кроуфорд.
Також Politeka повідомляла, що 19-річна дочка всесвітньо відомої моделі Сінді Кроуфорд показала, як вона відпочиває.