Популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару похвалилася зовнішністю в просторому светрі

Відома блондинка підкорила тисячі фанатів, завдяки своєму таланту і зовнішності, пише Politeka.net. Красуня активно веде сторінку в Instagram, радуючи своїх шанувальників новими знімками.

Цього разу модель сфотографували під час того, як вона робить селфі. Зірка розпустила своє волосся, якими неможливо не пишатися.

Ірина була в об'ємному сірому і нічим не примітному светрі. Однак вона собою скрасила цей наряд.

"Скажи їй, що любиш її🧡", - підписала знімок артистка.

За чотири години пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Яка дивовижно красива дівчина !!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😘😘😘", "Красуня❤️", " Іра я тебе люблю😍😍😍😍😍😍😍😍", "Красотулька😍", "ви найкраща", " Бомба-ракета!", "Просто шик ❤️💗", "Супер красуня"," Ухххх тиии😍", " в захопленні!!!!!!👏 🔥 👍 💖 ", "Краса нескінченна!", "Ви, як завжди, чарівна😊 👌", "нереальна😍", " 💐 ❤ ️так все ж її люблять! І не питай навіть.💐💐💐🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Як завжди - 😍😍😍🎉🎉🎉🙌🙌🙌", "Ну прям мажорка", "а айфон тобі у відповідь:" Ти прекрасна, годі й казати.."🔥 👍 😊", "Симпатяжка", "просто вогонь🔥 🔥", "люблю тебе ❤️❤️❤️❤️і серіал Одного разу під Полтавою😍 😍", "я сама досконалість. Очей не відірвати"," Іруся як завжди чудова☺❤️","Ірочка ви Просто Вау красива шикарна блондинка Я вас обожнюю Люблю".

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