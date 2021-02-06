Відомий український співак Віталій Козловський показав себе і розповів про прем'єру

На фото Віталій позував у штанях і футболці. Козловський звернув на увагу на дівчину, яка вся була покрита тінню. Красуня вигнулася назад, діставши руками до підлоги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"6 днів до прем’єри. Продовжуй жити та вірити в краще, тому що твоє Завтра може бути тим Днем, коли з душі піде «ніч», коли ти зустрінеш кохання всього свого життя(і не важливо скільки тобі років), знайдеш улюблену пісню(можливо, мого виконання), зустрінеш гарних людей, друзів, вирішиш усі свої проблеми... Коли зможеш побачити найпрекрасніший захід сонця в своєму житті чи створити найкращі спогади... Так що, будь ласка, сконцетруйся на хорошому, в тебе все буде чудово! "Мала танцюй", - написав Віталій під фото.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Правильно, завжди потрібно тримати фокус тільки на позитивному!", "Цікавий кадр, що знімали?", "Я так зрозуміла, це буде щось танцювальне. А коли буде ліричне? Так скучила за ліричним Віталієм".

Раніше ми повідомляли, що український співак Віталій Козловський порадував новим кадром зі зйомок кліпу на свою нову пісню "Мала танцюй".

Сам Віталій Козловський здався в яскраво-синьому піджаку, темних брюках і масивних лакованих черевиках. Він розташувався на підлозі, спершись руками, і дозволив дівчині примоститися у себе між ніг в витонченій позі.

Нагадаємо, неодружений Козловський почав вчити життя українок, чому від них йдуть чоловіки

А ще Politeka писала, що Віталій Козловський в одних плавках блиснув м'язами в цікавій позі

Також Politeka повідомляла, що Віталій Козловський зняв сорочку і здивував обвислим пузом, в мережі не стрималися



