Британський принц Гаррі, після того, як відмовився від королівських обов'язків разом з дружиною Меган Маркл, зробив нову заяву

Герцог Сассекський минулого року разом з дружиною склали з себе королівські обов'язки й переїхав до США. Однак, як стало відомо днями, Гаррі вирішив повернути свої звання і титули.

Зазначимо, принц вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами, пише The Daily Telegraph.

Варто підкреслити, що у 2020 році звання генерал-капітана перейшло до тітки герцога принцесі Анні.

За словами експертів, принцу відмовлять у королівській родині, адже він по своїй волі відмовився від усіх привілеїв і тепер живе в іншій країні.

Королева Єлизавета попереджала Гаррі, що тому не вдасться вести подвійне життя - йому потрібно вибирати: або залишатися в Британії і бути її підданим, або повністю відмовитися від усіх своїх титулів.

Остаточне рішення про збереження за принцом звань приймуть у березні цього року.

Нагадаємо, старша сестра герцогині Сассекської Саманта Грант опублікувала книгу, в якій розкрила секрети Меган Маркл.

За словами джерела, наближеного до герцогині, книга майже пройшла повз колишньої актриси, адже вона не бачила сестру майже 20 років.

Крім того, дружина принца Гаррі подумує про те, щоб самій написати мемуари.

Нагадавши, сестра Меган Маркл вирішила видати ганебну правду про" принцесу-вискочку":"всі будуть це читати".

Як повідомляла Politeka, Меган Маркл зухвало "відшила" Гаррі і Єлизавету II, в палаці будуть здивовані: "побоюється...".

Також Politeka писала, що Меган Маркл жорстко принизила Кейт Міддлтон, в палаці гучний переполох: "про це не просили...".