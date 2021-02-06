Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк, Анна, показала фотографії з прогулянки і поговорила про зиму

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка проходить лікування від раку, Ганна, не так давно переїхала до столиці Росії, Москви. Дівчина вже зробила кілька публікацій в соціальній мережі Instagram з цього міста. Як передає Politeka.net, в останньому пості дівчина розповіла, за що вона любить зиму.

Анна опублікувала кілька знімків, на яких її сфотографували біля Державного універсального магазину, розташованого в центрі Москви. На фотографіях видно, що дочка знаменитості одяглася явно не по погоді, втім, судячи з захоплених коментарів шанувальників під публікацією, воно було того варте.

На знімках дівчина стоїть навпроти ГУМа з кухлем кави. На прогулянку вона знову одягла чорне пальто, з-під якого видніється бежевий светр. Голову Анни прикрашає чорний шкіряний берет, а ноги — шкіряні чоботи в тон светру. Хоч на вулиці і холодно, в цьому вбранні у шанувальників з'явилася можливість поглянути на ніжки Заворотнюк. В руках у Анни невелика чорна сумочка.

У підписі до посту Анна Заворотнюк розповіла, що вважає, що в кожній пори року є щось прекрасне, тому вона любить і зиму, наприклад, за те, що під час хуртовин, що вирують за вікном, у неї створюється відчуття казки. У той же час аромат імбирного печива вдома в таку погоду створює додатковий затишок. Крім того, взимку Анна святкує свій день народження, захоплюється сніговими січневими ранками, і передчуває чудеса.

Правда, поскаржилася Дівчина, взимку холодно, однак, як вона зазначила, якщо добре закутатися, а не виходити в мороз легко одягненою, як це зробила вона, то цілком терпимо. В кінці вона запитала у шанувальників, чи люблять вони зиму, і якщо так, то за що?

У коментарях безліч шанувальників захопилися красою Анни:"Лялечка Барбі"; " дуже схожі на матусю. Здоров'я їй і щастя Вам";"дуже красива". Крім того, в коментарях багато хто відповів, що люблять зиму. Найчастіше Передплатники пишуть про те, що люблять зиму за Свята, зимові пейзажі і відчуття дива.

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