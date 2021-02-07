Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в новому неймовірному образі
На фото красуня позувала в міні-купальнику, який складався зі смужок тканини. Ебі знімала себе на телефон зверху, показуючи ідеальний ракурс для милування бюстом. Ретчфорд залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель виглядала настільки карколомно, що важко прийняти те, що красуня земного походження. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Мені найбільше подобається"," це неймовірно"," Красиво скрізь, куди не глянь", " Немає слів, щоб описати вашу красу ....!", "Виглядає так жарко" ," яка красива в цій білизні" ," це найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив у своєму житті! Вау, просто вау", "ти мені дуже подобаєшся, так чудово, дорога","безумовно білий колір зробить вашу красиву шкіру більш блискучою".
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Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд ощасливила фанатів розкутою поведінкою і спокусливими кадрами.
Так, розпалена брюнетка продефілювала на кадрах, будучи в крихітному бікіні "зміїної" забарвлення. Ретчфорд встановила камеру зверху, таким чином даючи шанувальникам оцінити її чудові форми в повному вигляді.
Нагадаємо, пустотлива Ебі Ретчфорд в прозорій білизні довела до мурашок апетитними принадами
А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд показала справжню "спокусу" в крихітному ліфчику
Також Politeka повідомляла, що Ретчфорд в бікіні прикувала погляди до апетитних " подружок"