Відома модель Ебі Ретчфорд показала себе в новому неймовірному образі

На фото красуня позувала в міні-купальнику, який складався зі смужок тканини. Ебі знімала себе на телефон зверху, показуючи ідеальний ракурс для милування бюстом. Ретчфорд залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим макіяжем. Модель виглядала настільки карколомно, що важко прийняти те, що красуня земного походження. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Мені найбільше подобається"," це неймовірно"," Красиво скрізь, куди не глянь", " Немає слів, щоб описати вашу красу ....!", "Виглядає так жарко" ," яка красива в цій білизні" ," це найкрасивіша жінка, яку я коли-небудь бачив у своєму житті! Вау, просто вау", "ти мені дуже подобаєшся, так чудово, дорога","безумовно білий колір зробить вашу красиву шкіру більш блискучою".

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд ощасливила фанатів розкутою поведінкою і спокусливими кадрами.

Так, розпалена брюнетка продефілювала на кадрах, будучи в крихітному бікіні "зміїної" забарвлення. Ретчфорд встановила камеру зверху, таким чином даючи шанувальникам оцінити її чудові форми в повному вигляді.

Нагадаємо, пустотлива Ебі Ретчфорд в прозорій білизні довела до мурашок апетитними принадами

А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд показала справжню "спокусу" в крихітному ліфчику

Також Politeka повідомляла, що Ретчфорд в бікіні прикувала погляди до апетитних " подружок"



