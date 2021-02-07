Артисти "Дизель Шоу" Вікторія Булітко і Євген Сморигін записали позитивне відео

Зірки між зйомок встигають розважати своїх шанувальників, пише Politeka.net. Майже у кожної зірки зараз є акаунти не тільки в Instagram, але і в "Тік Ток".

Цього разу Булітко опублікувала веселе відео, зняте в компанії колеги Сморигіна. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Артистка була в красивій сукні й в перуці, який і перетворив її в блондинку.

А Євген і зовсім був в образі бабусі з сивим волоссям.

На кадрах Вікторія співала пісню "I Feel Good", коли Євген раптово вискакував і показувався в кадрі.

"Гарного настрою😊 Лири-Лири-Лири-ли...))", - написала Вікторія.

За три години пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ух, яка дівчинка сексі. Вікулька-вображулька 😀😘❤️🔥👏", "😍😍😹❤️ підняли настрій!😻 ", "Ржу не можу!!!😂 😂 😂 ", "😂 😂 😂клас🔥", "❤️😍🔥👏😮💯🙌🎄 спасибі велике!!! І Вам гарного дня!!!❤ ️ 😍 ❤ ️ ", "Не могла зрозуміти, це "мама" або Сморигін😂", " клас !!! Гарненька, Вікуля, тобі дуже личить цей колір волосся і плаття. Бабка з Жені взагалі бомба! 😂 😂 😂 😂 ", "Якби не одне, "але"!!? Голос співаючого чоловічий:)"," ви 😂зробили яскравим мій ранок👏", " захоплююся Вашим образом. Це ваша бабуся?", "Баба Женя вогонь 🔥🔥🔥🔥🔥💪💪💪🤣🤣🤣", "😂😂😂😂Боже, обожнюю 😂 😂❤️😍 👏", " Вікторія така стрижка і такий колір волосся дуже вам личить, створює імідж вашої неповторності та оригінальності! Візьміть до відома))) любимо Вас💕 😍 😘".

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