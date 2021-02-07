Артисты "Дизель Шоу" Виктория Булитко и Евгений Сморигин записали позитивное видео

Звезды между съемок успевают развлекать своих поклонников, пишет Politeka.net. Почти у каждой звезды сейчас есть аккаунты не только в Инстаграм, но и в "Тик Ток".

В этот раз Булитко опубликовала веселое видео, снятое в компании коллеги Сморигина. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Артистка была в красивом платье и в парике, который превратил ее в блондинку.

А Евгений и вовсе был в образе бабушки с седыми волосами.

На кадрах Виктория пела песню "I Feel Good", когда Евгений внезапно выскакивал и показывался в кадре.

"Хорошего настроения😊 Лыры- лыры-лыры-лы...))", - написала Виктория.

За три часа пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев:

"Ух, какая девочка секси. Викулька-воображулька 😀😘❤️🔥👏", "😍😍😹❤️ подняли настроение!😻", "Ржу не могу!!!😂😂😂", "😂😂😂класс🔥", "❤️😍🔥👏😮💯🙌🎄 Спасибо большое!!! И вам хорошего дня!!!❤️😍❤️", "Не могла понять, это "мама" или Сморыгин😂", "Класс !!! Хорошенькая, Викуля, тебе очень идет этот цвет волос и платье. Бабка с Жени вообще бомба! 😂😂😂😂", "Если бы не одно, "но"!!? Голос поющего мужской:)", "Вы 😂сделали ярким моё утро👏", "Восхищаюсь Вашим образом. Это Ваша бабушка?", "Баба Женя огонь 🔥🔥🔥🔥🔥💪💪💪🤣🤣🤣", "😂😂😂😂Боже, обожаю 😂😂❤️😍👏", "Виктория такая стрижка и такой цвет волос очень Вам идёт,создаёт имидж Вашей неповторимости и оригинальности! Примите к сведению)))Любим Вас💕😍😘".

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