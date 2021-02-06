Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков опублікував нову фотографію з сімейного відпочинку

Відомий російський актор, шоумен і співак Олександр Ревва, широкій публіці більш відомий під псевдонімом Артур Пирожков, ще минулого місяця відправився зі своєю сім'єю на відпочинок в теплі країни, звідки регулярно публікує фотографії в своєму профілі в Instagram. Як передає Politeka.net, в останній публікації Олександр постав перед шанувальниками в образі, в якому його не відразу можна впізнати.

На знімку актор сидить на піску в пустелі. На ньому надіті біла сорочка з підвернутими рукавами і такі ж штани. Від літнього сонця його очі захищають окуляри. Олександр сидить на піску, схрестивши ноги. Публікацію він підписав " Біле сонце в пустелі... ☀".

У коментарях велика кількість коментаторів відзначила, що фотографія вийшла дуже вдалою. Крім того, деякі пiдписники звернули увагу на те, що Олександру дуже пасує борода, і з нею, в сонцезахисних окулярах і білому костюмі його навіть складно впізнати:

"Красунчик. Голлівуд відпочиває"; " Ну, красунчик. Спору немає..."; "Як же все-таки борода прикрашає чоловіків🔥вони такі мужні";"Відразу і не впізнала, думала турецький актор". Також деякі користувачі поскаржилися, що Ревва "засидівся" на відпочинку: в той час як всі його колеги по цеху повернулися з теплих країн для продовження концертної діяльності, Олександр додому не поспішає.

На курорт актор і шумен відправився не один, а зі своєю дружиною і двома дочками — Алісою і Амелі. Відпочивають вони вже близько місяця, так як 7 січня Ревва зробив публікацію, в якій вітав передплатників з Різдвом.

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