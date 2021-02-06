Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков опубликовал новую фотографию с семейного отдыха

Известный российский актер, шоумен и певец Александр Ревва, широкой публике более известный под псевдонимом Артур Пирожков, еще в прошлом месяце отправился со своей семьей на отдых в теплые страны, откуда регулярно публикует фотографии в своем профиле в Instagram. Как передает Politeka.net, в последней публикации Александр предстал перед поклонниками в образе, в котором его не сразу можно узнать.

На снимке актер запечатлен сидящем на песке в пустыне. На нем надеты белая рубашка с подвернутыми рукавами и такие же штаны. От летнего солнца его глаза защищают очки. Александр сидит на песке, скрестив ноги. Публикацию он подписал " Белое солнце в пустыне... ☀".

В комментариях большое количество комментаторов отметило, что фотография получилась очень удачной. Кроме того, некоторые подписчики обратили внимание на то, что Александру очень идет борода, и с ней, в солнцезащитных очках и белом костюме его даже сложно узнать:

"Красавчик. Голливуд отдыхает"; "Ну, красавчик. Спору нет..."; "Как же всё-таки борода украшает мужчин🔥они такие мужественные"; "Сразу и не узнала, думала турецкий актер". Также некоторые пользователи посетовали, что Ревва "засиделся" на отдыхе: в то время как все его коллеги по цеху вернулись из жарких стран для продолжения концертной деятельности, Александр домой не торопится.

На курорт актер и шумен отправился не один, а со своей супругой и двумя дочерями — Алисой и Амели. Отдыхают они уже около месяца, так как 7 января Ревва сделал публикацию, в которой поздравлял подписчиков с Рождеством.

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