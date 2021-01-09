Жена известного певца Артура Пирожкова, Анжелика Ревва, удивила роскошной фигурой в ярком костюме

Как пишет Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" свежее фото со своего заграничного отдыха. Она облачилась в разноцветный гидрокостюм на молнии, который сделал акцент на ее стройных загорелых ножках. Жена Александра Реввы (настоящее имя шоумена) оставила волосы распущенными, продемонстрировав красивую волнистую прическу.

Анжелика выбралась на скалы рядом с водой и присела на один из валунов, нащупав ногами надежную опору. Она расстегнула молнию купальника на груди и придала кадру большей пикантности.

Пользователи соцсети не оставили снимок знаменитости без внимания и засыпали ее комментариями, даже певица Ани Лорак не удержалась и поставила лайк:

"Прекрасная Анжелика 💖"; "Волшебная радуга 🌈😍"; "Богиня 😍😍😍"; "Вааауч! Роскошна как всегда❤️"; "Вы очень красивая! Счастья вам и вашей семье! ❤️❤️❤️❤️❤️"; "Мечта поэта! 👍"; "Анжелика ,за вами выехала полиция !Вы превысили лимит красоты. Нельзя быть настолько сногсшибательной 😍💔 Счастья вам, наша любимая принцесса"; "Какая красивая русалка ! 😍"; "Анжелика, до чего же Вы потрясающая, красивая, лучезарная !!! Сами сияете, будто солнышко ☀️ ❤️😍"; "5 минут назад думала поужинать мне или нет.. все! Перехотелось..))"; "Нежная красавица👑"; "Я вами восхищаюсь! Королева красоты".

Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».

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