Артур Пирожков сверкнул на песчаном пляже бицепсом, фанаты онемели, он лучший

Известный актер и шоумен, Артур Пирожков, порадовал своих фанатов забавным фото, от которого пришли в восторг не только поклонники шоумена, но и коллеги. Как передает портал Politeka, в аккаунте Пирожкова в Instgaram появился коллаж.

На кадрах, которые "лайкнул" известный юморист Максим Галкин, Пирожков стоит на пляже. Обе фото сделаны на одном и том же пляже. Однако на одном фото Пирожков "распустил" живот, а на втором втянул его, блеснув подкачанными мышцами. Артист подписал фотографии: "3 января" и "3 февраля".

Шоумен в своем посте решил рассказать, как за месяц привести себя в форму. А в карусели Пирожков придумал другие подписи к фото: "До" и "После", "В спортзале" и "В раздевалке", "На пляже с женой" и "Без жены".

Поклонники решили поддержать юморной настрой Пирожкова, и стали называть по-своему предложенные актером фото, а также подчеркнули, что Пирожков чудесно выглядит с подтянутым животом. Они оставили много позитивных комментариев и поблагодарили Александра Ревву, так по-настоящему зовут певца.

"С женой и без жены прям в точку 😆😆😂😂😂", "Думал здесь тебя никто не узнает/когда увидел бывшую", "Выдыхайте Саша❤️мы Вас любим и 3 января и 3 февраля и даже 3 марта", - написали фанаты комментарии.

Артур Пирожков часто радует поклонников, поднимая настроение то своими шутками и песнями. Известно, что Пирожков, как и все звезды шоу-бизнеса отправился на отдых в теплые края. Артур взял с собой "своих любимых девчонок", жену с дочками.

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