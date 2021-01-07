Не все могут позволить

Актер и шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, ярко проводит зимние праздники в теплых краях

Его жена Анжелика опубликовала в соцсети "Инстаграм" фото их семейного отдыха, передает Politeka.net. Чета Ревв встретила Рождество на песчаном пляже, где для них накрыли праздничный стол и украсили белыми декорациями и деревянными фонарями.

Александр Ревва запечатлен рядом со своей супругой и двумя дочерьми: Алисой и Амели. Все семейство нарядилось в белые одежды, так шоумен облачился в брюки и рубашку, которые подчеркнул черными очками, Анжелика и девочки, в свою очередь, надели белые платья. Исполнитель приобнял старшую дочь и возлюбленную, которая обратила на него влюбленный взгляд с букетом цветов в руках.

"С Рождеством Христовым! ❤️🙏🏼 Пусть в ваших сердцах всегда живет Любовь и Вера.. а в ваших домах царит Мир", - подписала трогательный кадр Анжелика.

Пользователи социальной сети выразили свое восхищение семейной идиллией и оставили много теплых комментариев под постом:

"Анжелика,с Рождеством!!! Вас и вашу семью ❤️"; "Очень красивая семья!!!! Счастья!!!! Чудес!!! Радости!!!! Подарков!!! Любви!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🤗👏"; "Фото семейное, доброе, чистое 🤍🤍🤍 на душе сразу стало теплее, хоть и зима❄️"; "Опять поженились? Угомонитесь уже))"; "Вы самая лучшая семья! Счастья вам!"; "Взаимно ♥️🙏😘🥰 С Рождеством Христовым вас! Ангелочки".

Напомним, что красавица-жена Артура Пирожкова на пляже показала, что доставляет ей удовольствие: «Закат вместе с моей…».

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков вытащил дочку на пляж посреди зимы, впечатлило даже Лободу: "Завидую твоей жене"

Также Politeka писала, что горячая жена Пирожкова козырнула загорелыми прелестями рядом с подтянутым мужем: «Ой как круто!».