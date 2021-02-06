Дочка артистки Ольги Сумської, актриса Антоніна Паперна, показала свій новий лук в зимовому образі
Як відомо, минулого року 30-річна Тоня стала мамою вдруге, проте на дівчині це ніяк не відбилося, стрункою фігурою і ідеальною зовнішністю вона постійно захоплює мережу.
На своїй сторінці в Instagram артистка запостила нові знімки, зроблені на вулиці.
У хутряній шапці, куртці, з елегантним макіяжем і бешкетним поглядом Паперна продемонструвала, як насолоджується прогулянками в останній місяць зими, вразив своїх фоловерів красою.
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Шанувальники знаменитості не втрималися від компліментів, відзначивши надзвичайну схожість зі своєю зірковою мамою актрисою Ольгою Сумською.
"Тоня, Доброго ранку! Зимушка-зима і прекрасна дівчина на морозному сонечку-ідеальне поєднання!", "Красуня, як матуся", "Як у казці", " дівчина світло!!! Світло від слова світити💗", "Вся в маму", " Чого ти настільки красива?",- пишуть в мережі.
Як відомо, дочка Сумської з 2015 року зустрічається і живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Ягличем. Актриса живе і працює в Росії, тому нечасто бачиться з матір'ю.
Нагадаємо, що розпатлана дочка Ольги Сумської з келихом блиснула значним декольте.
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