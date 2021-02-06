Дружина українського виконавця DZIDZIO, починаюча співачка SLAVIA (Ярослава Хома) похвалилася яскравими фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька фото, що нагадують про відпочинок в теплих краях. Тільки недавно Ярослава повернулася з Домініканської Республіки, де чудово провела час. З відпочинку дівчина ділилася з шанувальниками крутими кадрами.

На свіжих фото Ярослава позувала в яскравому жовтому купальнику. Дівчина у всій красі продемонструвала свої округлі стегна, пишні груди і плоский животик. Красуня лежала і ніжилася на світлому пісочку близько неймовірно красивої блакитної води. Виглядала дівчина як з обкладинки журналу.

"Домінікана. Острів Саона з реклами Баунті", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що Ярослава Хома – володарка воістину красивої фігурки.

До речі, по поверненню в Україну співачка заявила про скору прем'єру нової пісні. Вона натякнула, що пісня буде присвячена жіночим принадам. Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Ярослава заявила про початок сольної кар'єри. Вона презентувала пісню під псевдонімом SLAVIA. При цьому, зірковий чоловік не оцінив образ, створений Ярославою.

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