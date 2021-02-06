Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі

На фото Куриленко позує в чорному міні і без білизни. Ольга вирішила не надягати білизну, а образ доповнила метеликом в колір вбрання, яку можна помітити на шиї. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а сиділа актриса за кермом автомобіля, усміхаючись. Зірка відволіклася на щось, повернувшись у бік пасажирського сидіння. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Переїжджаємо на вихідні, як...",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"З кожним роком стає все спекотніше !!!", "Дійсно чудово"," у тебе обличчя ангелів", " подобаються твоє волосся! Ви віддаєте перевагу коротким або довгим волоссям?", "Милий милий щасливий день", "Хороших вихідних, дорога актриса" ," ти чудово виглядаєш! ... ну, що я завжди тобі кажу ... ти красива! Поцілунки відправляю тобі".

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Так, на чорно-білому фото Ольга позувала крупним планом, повернувшись до камери спиною. Дівчина зі злегка розпатланим волоссям оголила плечики (в кадрі виднілася лише тоненька лямка від майки або сукні). Кинувши грайливий погляд через плече, актриса підкорила своєю бездоганною посмішкою.

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