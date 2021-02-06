Відомий фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк змінила зачіску

Звичайно, знаменитість, не могла не поділитися змінами в зовнішності на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

На новому фото епатажна знаменитість позує з коротким волоссям мідного відтінку, одягнена в чорний балахон. Легкий макіяж з акцентом на пухкі губи додав Плакидюк привабливості. Треба сказати, що в оновленому образі виглядала вона дуже свіжо і фантастично привабливо. Залишається незрозумілим, Соня дійсно вирішила обрізати свою густу шевелюру або просто підняла волосся.

Зовнішній вигляд Соні Плакидюк дуже сподобався її шанувальникам, вони обсипали фотографа похвалами і компліментами в коментарях. Однак знайшлися і такі, хто розкритикував колір її волосся.

"Красиво жити не заборониш", " Нехороший колір...", "Шикарна Соня", "Це просто знесення голови🔥 🔥 🔥", " Анжеліка маркіза ангелів♥️🔥 🔥 🔥", " а-ля Марійон Котіяр💕"," на лисичку схожа"," ікона", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що кокетка Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" пригорнула до відомого ведучого: "Люблю його!".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи «позбавила спокою, показавши солодкі місця:»починаю рік з...".

Також Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" кокетливо приспустила одяг у ліжку: "око не відірвати!».