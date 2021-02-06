Відома модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret показала свою одержимість

На фото красуня позувала в лосинах, топі і толстовці, яку зняла. Доповнила образ Олівейра кросівками і білими шкарпетками. Дівчина сиділа біля стіни і розставила ніжки, а волосся зібрала в хвіст. На іншому кадрі Жизель вже розвернулася спиною і хвалилася худенькою фігурою. Зірка також показала на одному зі знімків підтягнуті сідниці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одержима цими квітами", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Тобі так добре виглядає", "ці кольори свіжі і красиві", "головне - не боятися", "змушуєш оспівувати твою красу", " ти не з землі ...", "Тепер хочу косички"," боже, я одержимий"," у тебе дуже мила зачіска"," гарний ексцентричний стиль", " Люблю весь образ. Це мене розлютить!".

Повідомлялося, що відома модель Жизель Олівейра зробила за лаштунками модельного показу.

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких позувала абсолютно без одягу. Безсоромна красуня скинула все зайве, прикривши бюст волоссям. Правда, уважні шанувальники все одно змогли розглянути округлі "горбки" зірки.

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