Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала свою одержимость

На фото красотка позировала в лосинах, топе и толстовке, которую сняла. Дополнила образ Оливейра кроссовками и белыми носками. Девушка сидела у стены и расставила ножки, а волосы собрала в хвост. На другом кадре Жизель уже развернулась спиной и хвасталась худенькой фигурой. Звезда также показала на одном из снимков подтянутые ягодицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одержима этими цветами", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тебе так хорошо смотрится", "Эти цвета свежие и красивые", "Главное - не бояться", "Заставляешь воспевать твою красоту", "Ты не с земли ...", "Теперь хочу косички", "боже, я одержим", "У тебя очень милая прическа", "Красивый эксцентричный стиль", "Люблю весь образ. Это меня взбесит!".

Сообщалось, что известная модель Жизель Оливейра сделанные за кулисами модельного показа.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых позировала совершенно без одежды. Бесстыжая красотка скинула все лишнее, прикрыв бюст волосами. Правда, внимательные поклонники все равно смогли рассмотреть округлые «холмики» звезды.

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