Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розкрила правду про трагедію в родині

Зірка чудово виглядає, а на її обличчі неодмінно завжди можна побачити променисту посмішку, передає Politeka.net. Однак, як і багатьом людям, Ілоні довелося пережити важку втрату.

У програмі "Зірковий шлях" артистка розповіла про те, що втратила батька та брата.

Ілона Гвоздьова розповіла, що майбутньому чоловікові, Івану Хомячуку, довелося тричі просити її руки у батька. За словами зірки, тато з недовірою ставився до майбутнього зятя. Лише втретє родич Ілони відповів позитивно.

За словами танцівниці, на той момент її батько був при смерті - він хворів на рак. Коли тато Ілони приїхав до Києва на обстеження, Іван його дуже опікав.

Крім того, учасниця "Танців" вперше розповіла, що у неї був брат. Останній жив у сусідній країні, а п'ять років тому його не стало. На той момент родичу Ілони був всього 31 рік.

У передачі вона висловила власне припущення про причини смерті рідного брата.

«Як було написано у висновку про смерть, він отруївся медикаментами. Але ми так з мамою не думаємо. І ми навіть хотіли робити розслідування цієї справи. Нам здається, що йому допомогли», - поділилася Ілона.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова народилася п'ятого серпня 1988 року в Криму.

Зірка завоювала перемогу на шоу "Танці з зірками" у парі з гумористом Ігорем Ласточкіним у 2018 році.

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