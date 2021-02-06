Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева раскрыла правду о трагедии в семье

Звезда прекрасно выглядит, а на ее лице непременно всегда можно увидеть лучезарную улыбку, передает Politeka.net. Однако, как и многим людям, Илоне пришлось пережить тяжелую утрату.

В программе "Зірковий шлях" артистка рассказала о том, что потеряла отца и брата.

Илона Гвоздева рассказала, что будущему мужу, Ивану Хомячуку, пришлось трижды просить ее руки у отца. По словам звезды, папа с недоверием относился к будущему зятю. Лишь на третий раз родственник Илоны ответил положительно.

По словам танцовщицы, на тот момент ее отец был при смерти - он болел раком. Когда папа Илоны приехал в Киев на обследование, Иван его очень опекал.

Кроме того, участница "Танців" впервые рассказала, что у нее был брат. Последний жил в соседней стране, а пять лет назад его не стало. На тот момент родственнику Илоны был всего 31 год.

В передаче она высказала собственное предположение о причинах смерти родного брата.

«Как было написано в заключении о смерти, он отравился медикаментами. Но мы так с мамой не считаем. И мы даже хотели делать расследование этого дела. Нам кажется, что ему помогли », - поделилась Илона.

Напомним, Илона Гвоздева родилась пятого августа 1988 года в Крыму.

Звезда завоевала победу на шоу "Танці з зірками" в паре с юмористом Игорем Ласточкиным в 2018 году.

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