Прима-балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар зустрілася з відомою українською актрисою Ольгою Сумською

Обидві артистки приїхали в Одесу, де вирішили зустрітися, про що свідчать спільні кадри в Instagram, передає Politeka.net.

Як виявилося, шостого лютого Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов виступили в балеті "Лускунчик", а через кілька годин Ольга Сумська виконає головну роль у виставі "Майстер і Маргарита".

Актриса вирішила прийти в гості до прими-балерини й показала її за лаштунками.

Катерина Кухар постала в ніжній сукні блакитного кольору. Вона посміхалася і дивилася в камеру, виконуючи рухи в пуантах.

"Ось вона моя богиня! В антракті. Я щаслива людина. Я сьогодні дивлюся "Лускунчика" з колегами, і неймовірна зустріч з Катериною наживо", - вимовила Ольга, записуючи відео.

Також пізніше актриса опублікувала селфі, де вона позує в компанії Кухар і Стоянова.

"Зустріч з моїми улюбленими", - написала Ольга.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Сумській написали багато приємного в особистому листуванні.

Зазначимо, Катерина Кухар народилася 18 січня 1982 року. Майбутня зірка почала займатися балетом з п'яти років.

Балерина брала участь у різних фестивалях, працювала в Національній опері України, а також була членом журі балетних конкурсів та фестивалів.

За свою кар'єру артистка вже заробила безліч нагород.

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