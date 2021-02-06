Прима-балерина і суддя з "Танців з зірками" Катерина Кухар зустрілася з відомою українською актрисою Ольгою Сумською
Обидві артистки приїхали в Одесу, де вирішили зустрітися, про що свідчать спільні кадри в Instagram, передає Politeka.net.
Як виявилося, шостого лютого Катерина Кухар і її чоловік Олександр Стоянов виступили в балеті "Лускунчик", а через кілька годин Ольга Сумська виконає головну роль у виставі "Майстер і Маргарита".
Актриса вирішила прийти в гості до прими-балерини й показала її за лаштунками.
Катерина Кухар постала в ніжній сукні блакитного кольору. Вона посміхалася і дивилася в камеру, виконуючи рухи в пуантах.
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"Ось вона моя богиня! В антракті. Я щаслива людина. Я сьогодні дивлюся "Лускунчика" з колегами, і неймовірна зустріч з Катериною наживо", - вимовила Ольга, записуючи відео.
Також пізніше актриса опублікувала селфі, де вона позує в компанії Кухар і Стоянова.
"Зустріч з моїми улюбленими", - написала Ольга.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, Сумській написали багато приємного в особистому листуванні.
Зазначимо, Катерина Кухар народилася 18 січня 1982 року. Майбутня зірка почала займатися балетом з п'яти років.
Балерина брала участь у різних фестивалях, працювала в Національній опері України, а також була членом журі балетних конкурсів та фестивалів.
За свою кар'єру артистка вже заробила безліч нагород.
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