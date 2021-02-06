Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно втратила батька, влаштувала сімейний вечір разом з близькими

Після втрати батька Настя задумалася про життя, сімейні цінності і про те, як важливо берегти близьких. Співачка також почала частіше показувати, як вчиться і як мотивує себе займатися важливими справами. Примітно, що зірка все частіше показує себе без прикрас.

Цього разу Настя поділилася домашніми кадрами із застілля з близькими. У простій майці, без макіяжу і укладок, зірка позувала поруч з мамою, чоловіком і друзями. Також Каменських показала прикрашений дорогий стіл і смаколики.

Домашній вигляд Насті без прикрас з вечірнім макіяжем нагадав всім маму зірки, яка також позувала на фото, дивуючи красою і природністю.

Також Каменських подякувала всім, хто висловив їй підтримку в цей непростий період.

"Дякую кожному з вас за неймовірну підтримку і енергію добра. Я дуже сподіваюся, що моя музика, пісні, мої відео, все, що я роблю-дарує вам стільки ж щастя, натхнення і радості, скільки даруєте мені ви!",- написала Настя.

На таке проникливе звернення бурхливо відреагували в мережі.

"Настя, спасибі тобі«," шалено любимо, і дякуємо за все, що ви робите для нас», «дівчинка, душевна краса віє від тебе, щастя», «Настуся, ми тебе дуже любимо, щастя, любові тобі красиве Малятко❤, все завдяки тобі», - пишуть до коментарях.

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