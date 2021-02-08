Актриса Ксенія Мішина, перша українська "Холостячка", викликала ажіотаж цікавим кадром на відпочинку в тропіках

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в бежевому бікіні по пояс в океані. В даний час парочка з дітьми відпочивають в Домініканській Республіці - Ксенія довго мріяла про таку відпустку.

Як зізналася сама Мішина, її фотографував коханий. Задній фон з обличчям трохи "попливли", але зате відразу помітно, на чому саме робив акцент Еллерт: крупним планом знято апетитний бюст актриси. Мокрий топ найвигіднішим чином обтягнув її принади, і це перше, що кидається в очі.

"Давайте все-таки вирішимо, круто фоткає @ellert_a чи ні ?😂 Так / ні 👇", - запитала у шанувальників Мішина.

Примітно, що багато хто став вказувати на недоліки цього чудового знімка, тому Еллерт не витримав і відгукнувся в коментарях, пожартувавши: "Заблокую всіх, хто відповість Ні...💚"

Як би там не було, кадр безсумнівно викликав резонанс, публіка "вишикувалася в чергу", щоб поділитися своєю думкою:

"Звичайно ж ні,))) ви шо гоните))) Ксю, не здумай йому давати себе фоткати, коли навчиться фоткати на совість😂тоді можна) Удаляй🤭я чекаю!"

"Все, що йому треба було - він сфотографував 😏"

"Саша однозначно найкращий фотограф🔥 😅 💚❤️"

"Вогонь просто, всі пропорції дотримані 😂"

"В очах свого коханого ви на будь-яких фотографіях красиві😍"

"Ой, ну давайте похвалимо, старався ж"

"З акцентом на очі 🔥 😂 суперськи!"

"Несамовито 😂"

"Прекрасний кадр вийшов👍"

"Що ж, часто очікування не відповідають реальності 🤧 😂"

Нагадаємо, розкішна Мішина роздяглася перед Еллертом, "холостячка" завелася: "Проси, що хочеш"

Як повідомляла Politeka, обранець "Холостячки" Мішиної Еллерт не зміг стримати злість, відео: "офіційний м * дак тижня"