Американська модель Емілі Ратаковскі розпалила пікантним кадром

Як передає Politeka.net, 29-річна красуня опублікувала архівне фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в незручний момент.

Так, гаряча брюнетка осідлала "білого друга", остаточно позбувшись сорому. Дівчина позувала на унітазі, дозволивши підглянути за собою за прочиненими дверима. Модель відкинула червону шаль, залишившись в одних шкіряних чобітках, прикувавши захоплені погляди до ніжних і спокусливих вигинів свого розкішного тіла.

Дівчина склала ногу на ногу, недбало прикривши апетитний бюст руками. "Прилизавши" волосся назад і підкресливши бездоганні риси обличчя яскравим макіяжем з червоною помадою, Емілі дивилася в телефон.

Як відомо, Ратаковскі не бентежать відверті фотосесії. Так, свого часу з тоді ще починаючою моделлю працював відомий фотограф Тоні Дюран. Завдяки знімкам майстра на зовнішність юної моделі звернули увагу редактори еротичного глянцю і запропонували Емілі фотосесію. Дівчина настільки сподобалася читачам, що в 2012 році відверті фотографії Ратаковскі прикрасили обкладинку цього журналу. Після фотосесії популярність моделі зросла. Емілі стала обличчям реклами Carl's Jr, співпрацювала з Nikon.

Раніше ми розповідали, як Емілі викликала фурор, з'явившись на червоній доріжці в мегаспокусливому платті з білим верхом і чорною спідницею з довгим шлейфом. "Родзинкою" вбрання стала відкрита спина. Модель із задоволенням крутилася перед камерами, зводячи з розуму чарівним вигинами.

Нагадаємо, розпалена Емілі Ратаковскі в мікро-бікіні влаштувала відпочинок мрії на яхті: "Чоловіки втратять контроль"

Також Politeka писала, що томна Ратаковскі без сорому і білизни розбурхала "близнючками", відчинивши накидку: "вогонь"