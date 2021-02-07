Американская модель Эмили Ратаковски разгорячила пикантным кадром

Как передает Politeka.net, 29-летняя красотка опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором застыла в неловкий момент.

Так, горячая брюнетка оседлала "белого друга", окончательно лишившись стыда. Девушка позировала на унитазе, позволив подглядеть за собой за приоткрытой дверью. Модель отбросила красную шаль, оставшись в одних кожаных сапожках, приковав восхищенные взгляды к нежным и соблазнительным изгибам своего роскошного тела.

Девушка сложила ногу на ногу, небрежнро прикрыв аппетитный бюст руками. "Прилизав" волосы назад и подчеркнув безупречные черты лица ярким макияжем с красной помадой, Эмили смотрела в телефон.

Как известно, Ратаковски не смущают откровенные фотосессии. Так, в свое время с тогда еще начинающей моделью работал известный фотограф Тони Дюран. Благодаря снимкам мастера на внешность юной модели обратили внимание редакторы эротического глянца и предложили Эмили фотосессию. Девушка настолько понравилась читателям, что в 2012 году откровенные фотографии Ратаковски украсили обложку этого журнала. После фотосессии популярность модели возросла. Эмили стала лицом рекламы Carl’s Jr, сотрудничала с Nikon.

Ранее мы рассказывали, как Эмили произвела фурор, появившись на красной дорожке в мегасоблазнительном платье с белым верхом и черной юбкой с длинным шлейфом. "Изюминкой" наряда стала открытая спина. Модель с удовольствием крутилась перед камерами, сводя с ума пленительным изгибами.

Напомним, разгоряченная Эмили Ратаковски в микро-бикини устроила отдых мечты на яхте: "Мужчины потеряют контроль"

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