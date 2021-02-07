Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася несподіваним фото

Зірка цього разу вирішила здивувати своїх шанувальників, повідомляє Politeka.net. Красуня, попри завантажений графік, знаходить час на соцмережі, де публікує різні фото.

Цього разу Наталя вирішила потішити своїх підписників в Instagram. Артистка опублікувала знімок, на якому позує м'яка іграшка - бузковий ведмедик. Зірка натягнула на його ніжки чорні ботфорти на підборах.

Артистка видала ведмедика за себе, написавши: "Лінь сьогодні мені було фарбуватися💜 💜 💜".

За 14 годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Купила чоботи, але нікуди взути...😆 👍 🤫 💋 🤪 ", "Шоу "Маска", " тобі і так добре !🔥 👌 🤣 🤣 ", "Тю))) а що так можна було?😍 🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Ой клас, чекає ведмедик напевно подарунок на день закоханих!", "Боже, як ви змінилися😘 😘 😘 😍 😍", " я спочатку подумала це костюм😂 😂 😂", " як мило😁😁😁😁🐻🐻🐻❤️❤️❤️", "Наталі, це круто краще вас немає нікого ♥ ️ ♥ ️ ♥", " як мило😍💜", "😂😂😂😂😂 Наташо, ну ви і вмієте розсмішити👏👏👏👏👍👍👍🔥🔥🔥 5 балів за ідею. Молодці, креативно і зі смаком 👍👍👍👏❤️🤗", "🔥 і правильно! 😘 ", "Не підійшли😂 👍 🏻", "лінь це страшна сила🙈 😂 💜", "а вам личить 😂 😂 😂 які ніжки😍 😍 😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Наталія Могилевська зізналася, що з дитинства не любить снідати вранці, тому для неї цей прийом їжі завжди був проблемою.

Втім, вона знайшла для себе сніданок, який їй підходить: насіння чіа, вівсяне молоко, сироп агави і ягоди.

Нагадаємо, Могилевська зважилася показати Олю Полякову в реальному житті і тут же пошкодувала: "як з дачі їхала..."

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