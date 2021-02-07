Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret спокусила вигинами в бікіні

Зірка записала кадри, на яких демонструє шикарну фігуру, пише Politeka.net. Белла була в купальнику, який навряд чи щось прикривав. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня одягла крихітне бікіні. Невеликі трикутники тканини натягнулися на грудях, які навряд чи прикривали найінтимніше.

Для додачі образу більше пікантності, зірка підстрибнула так, що її форми, ледь не вискочили з ліфчика.

Модель також одягла крихітні плавочки, які натягнулися вище стегон на тонких лямках.

Тонка талія, плоский живіт, красиві стегна і стрункі ніжки - ця фігура просто захоплює.

Зверху на плечі Хадід одягла легку сорочку, яку розвіював вітер. Красива прикраса на шиї завершила образ.

"Я тільки що прокинулася. Небезпека! Не залишай сонну дівчину на сонечку...",- підписала кадри зірка.

За шість годин пост зібрав більше одного мільйона переглядів і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень, присвячених фігурі знаменитості.

Відзначимо, Белла Хадід дотримується правильного харчування, щоб підтримувати фігуру в ідеальному стані. Дієтолог Чарльз Пасслер розповіла, що, ймовірно, модель вживає корисний протеїн, жири і багато овочів з низьким вмістом крохмалю.

Вміст білка і вуглеводів в раціоні має бути збалансованим.

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