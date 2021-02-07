Герой 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако відкрився з нового боку
Як передає Politeka.net, 31-річний бізнесмен з Харкова взяв участь у бліц-опитуванні, давши можливість публіці пізнати себе краще (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Одне з питань стосувалося найпереломнішого моменту в житті "Холостяка", спонукавши того зізнатися в страшній травмі, отриманій ще в дитинстві. За словами Михайла, раптова біда змусила його задуматися й переглянути свій життєвий шлях.
"У мене в дитинстві був перелом спини... Ну, як у дитинстві, мені було 12 років і, скажімо так, дуже багато було переосмислень... Загалом, він був переломним", - поділився Заливако, розповівши також про те, що з раннього віку мріяв стати актором.
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Можливо, після цього важливою частиною життя "Холостяка" став спорт. Чоловік регулярно тренується і вдосконалює своє тіло. Крім того, герой проекту не гребує екстремальними заняттями. У 2019 році Михайло здійснив сходження на Ельбрус за маршрутом першопрохідців.
"У моєму житті велике місце завжди займав бізнес і спорт. Ці два атрибути підживлюють мій характер і мою особистість...", - ділився раніше "Холостяк" в інтерв'ю телеканалу СТБ.
Також Заливако заінтригував відповіддю на питання про свій найзухваліший вчинок. Любитель гострих відчуттів й тут виділився. За словами Михайла, у нього в житті був такий епізод, коли він вкрав коня в селі. Чим закінчилася історія, на жаль, чоловік не розповів.
Зазначимо, шоу "Холостяк-11" вийде в ефір на СТБ вже 5 березня.
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