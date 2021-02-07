Співачка Ані Лорак заінтригувала публіку свіжими кадрами, показавши, як приїхала на зйомки

42-річна артистка опублікувала нові "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Всім доброго ранку, гарного дня! Їду на зйомку сьогодні, буде чудовий новий проект... Так що подивитеся потім, як вийшло", - заявила артистка, знявши себе в машині по дорозі на роботу.

Також Кароль показала себе у всій красі, коли вийшла з автомобіля. На зйомках зірка з'явилася без спідниці чи штанів. На ній були чорні легінси, шкіряна сорочка, жовта дута курточка й черевики на високих підборах.

З розпущеним волоссям і в окулярах, тримаючи в руках стильну велику сумку, Лорак обережно дійшла по засніженій доріжці до будівлі, сказавши з натхненням: "Поїхали, попрацюємо трохи!"

Вже на місці зірка переодяглася в червону сорочку з заклепками. Кокетлива Лорак провела камерою навколо, млосно простягнувши: "Де ж це я? Що ж це тут?"

До цього зірка вже лоскотала публіці нерви, заговоривши про якийсь проєкт, не називаючи його.

"Лютий обіцяє бути дуже насиченим і продуктивним🔥 ми готуємо для вас кілька великих, особливих, сюрпризів. Як думаєте, чим будемо дивувати цього разу?",- запитувала у своїх фоловерів Кароліна.

"Дует з Сергієм Лазарєвим і пісня "роздягнена"❤️"; "хочемо здивуватися дуетом вже😂"; "Кароліночка, дорога, ти немов блискавка: яскрава, чаруюча, сліпуча!"; "Оххххх, що ж нас чекає? У передчутті 🔥", - відреагував натовп.

Нагадаємо, що Ані Лорак хизувалася кільцем на безіменному пальці, колишній чоловік кусає лікті:"Так і світиться щастям".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак показала, з ким проводить вечори після розлучення: "який Шалений".