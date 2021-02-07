Певица Ани Лорак заинтриговала публику свежими кадрами, показав, как приехала на съемки

42-летняя артистка опубликовала новые "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Всем доброе утро, хорошего дня! Еду на съемку сегодня, будет замечательный новый проект... Так что посмотрите потом, как получилось", - заявила артистка, засняв себя в машине по дороге на работу.

Также Кароль показала себя во всей красе, когда вышла из автомобиля. На съемки звезда явилась без юбки или штанов. На ней были черные леггинсы, кожаная рубашка, желтая дутая курточка и ботинки на высоком каблуке.

С распущенными волосами и в очках, держа в руках стильную большую сумку, Лорак засеменила по заснеженной дорожке к зданию, сказав с воодушевлением: "Поехали, поработаем немного!"

Уже на месте звезда переоделась в красную рубашку с заклепками. Кокетливая Лорак провела камерой вокруг, томно протянув: "Где же это я? Что же это тут?"

До этого звезда уже щекотала публике нервишки, заговорив о некоем проекте, но не называя его.

"Февраль обещает быть очень насыщенным и продуктивным🔥 Мы готовим для вас несколько больших, особенных, сюрпризов. Как думаете, чем будем удивлять на этот раз?", - спрашивала у своих подписчиков Каролина.

"Дуэт с Серёжей Лазаревым и песня « раздетая » ❤️"; "Хотим удивиться дуэтом уже😂"; "Каролиночка, дорогая, ты словно молния: яркая, завораживающая, ослепительная!"; "Оххххх, что же нас ждёт? В предвкушении 🔥", - отреагировала толпа.

Напомним, что Ани Лорак щегольнула кольцом на безымянном пальце, бывший муж кусает локти: "Так и светится счастьем".

Также Politeka писала, что счастливая Ани Лорак показала, с кем проводит вечера после развода: "Какой шальной".