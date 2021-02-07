Співачка Кончіта Вурст, під сценічним ім'ям якої ховається австрійський виконавець Томас Нойвірт, розбурхала оригінальним образом

Як передає Politeka.net, 32-річна переможниця "Євробачення 2014" опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, на першому фото Нойвірт позував в ліфті - в довгій шкіряній куртці, темних джинсах і реглані, а також у високих черевиках на шнурівці та кепці. Надалі артист вирішив зробити образ "смачнішим" й більш зухвалим. Для цього він спочатку позбувся верху та ліг на живіт, задумливо потерши зарослие підборіддя.

Третій образ Кончіти, безумовно, виявився найбільш епатуючим. Зірка втиснулася в крихітний бежевий корсет з тонкою чорною стрічкою посередині, задерши кофтинку й трохи приспустивши штани. Вурст звела з розуму "аномально" вузькою талією.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Красиві фото 🙌 велике спасибі, що поділилися, дорогий Том. 👍💯"

"Я милувалася третім фото... класна талія😉❤️ 🔝 😘 👌"

"Ти сяєш яскравіше з кожним днем ❤️ просто чарівно"

"Звідки у вас такі комбінації? Мені б хотілося знати, що діється у вас в голові, коли ви їх створюєте😁"

"Нічна вистава! ВАУ 👌 😊"

"Про це мріє кожна нормальна жінка"

Раніше ми розповідали, як Кончіта викликала бурю емоцій кокетливим кадром в розтягнутій майці. Співачка звела руки попереду, погравши м'язами. Зірка злегка задерла підборіддя, млосно подивившись в камеру.

"Уххх", - так підписала Вурст цей соковитий кадр.

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