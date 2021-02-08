Хореограф із "Танців з зірками" Олена Шоптенко зірвала оплески своїм талантом, що раптово відкрився

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала нове відео у себе в мікроблозі в Instagram, де продемонструвала "шматочки" зі своєї участі в шоу "Маска", які найбільше запам'яталися (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, в суботу, 6 лютого, на телеканалі "Україна" вийшов третій випуск популярного проекту, в кінці якого розкрили учасницю в костюмі Лисиці - Олену Шоптенко. Дівчина зізналася, що дуже здивувалася, коли пройшла проби, адже завжди вважала, що вокал - це не її.

"Я завжди відхрещувалася від співу... І яке ж було моє здивування, коли під час проб на участь в @maskaukrainetv мені сказали, що тембр у мене, виявляється, приємний і слух відмінний 😳 і тут я почала сумніватися в своєму переконанні, розслабилася і через деякий час отримувала таке колосальне задоволення від співу на сцені", - поділилася зірка.

За словами Шоптенко все, що відбувалося з нею під час зйомок - "незабутні враження". Єдине, про що шкодує Олена, - занадто рано закінчилася її історія в "Масці".

"Шкодую тільки про те, що все так рано закінчилося ️ 🤷‍♀️ я б ще виступала і виступала🤪 💪", - зізналася дівчина.

Користувачі підтримали Лисичку в коментарях:

"Неймовірно круте перевтілення😊 😍і співали теж круто😊"

"Лисичка була чарівною, я вболівала за неї❤️ хотілося б ще поспостерігати, а тепер, коли дізналася, хто під нею ховався, так тим більше. Круті виступи 👍 🔥"

"Ну ви вчора, звичайно, дали жару👏 я очманіла, що це ви.🔥 Шалено круто співаєте, хоч і не професійна співачка"

"Образ Лисички вам дуже підійшов)"

"У вас прекрасний голос, я кілька разів слухала ті пісні які ви співали 🥰"

"Вауууу, навіть не могла подумати 😉"

Нагадаємо, що Шоптенко з "Танців з зірками" обпекла своїми рухами в тісних лосинках.

Як повідомляла Politeka, син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму.