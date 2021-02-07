Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала, як проходила одна з фотосесій

На фото Кім позує в прозорій сукні з великим декольте. Зірка не одягла бюстгальтер, тому можна легко побачити пишну красу моделі. Лі залишила волосся розпущеним, взявшись однією рукою за них. Кадр вийшов дуже пікантним і захоплюючим, адже модель виглядає бездоганною. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Шалено красива" ," ти чудова, люблю тебе", "схожа на мільйон баксів"," Приголомшлива"," прокляття - це фото вогонь", " така красива в усіх відношеннях!", "Абсолютно красива! Така королева", "одержимий тобою після Bling Empire", " Ти така класна !!!!! Люблю цей наряд", " карколомна і гламурна, Кім!", "Кім Лі така мила, така мила і така спокуслива, дитина", "коли я бачу цю позу, я думаю про тебе".

Ми писали, що відома модель Кім Лі взяла участь в модній зйомці для журналу.

Лі взяла участь у спеціальній рекламній фотосесії, яка була створена для модного випуску Гламур.

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