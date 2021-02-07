Відома модель Ебі Ретчфорд продовжує захоплювати відвертим виглядом
На фото Ебі позувала в помаранчевому вбранні з вирізом на бюсті. Відразу помітно, що Ретчфорд не одягала білизну, тому можна легко оцінити розмір дівчини. Красуня залишила волосся розпущеним, а образ доповнила ефектним мейкапом. Зірка знімала себе на телефон, показуючи тільки бюст і обличчя, завдяки чому кадри вийшли дуже запалюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Ти завжди виглядаєш чудово для мене", "Королівських кровей", "Ти виглядаєш фантастично й чудово, дитино", "Ти красива і мила", "Абсолютно бездоганно", "А який погляд", "OMG Ти виглядаєш приголомшливо гаряче і приголомшливо", "У тебе точно є навички", "Ви в кінцевому підсумку прекрасні", "Прекрасна принцеса", "найгарячіша жінка в світі".
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Ми писали, що відома модель Ебі Ретчфорд одягла прозоре плаття без білизни.
Зірка на одному з останніх знімків в Instagram постала в прозорій сукні. Красуня вразила великими формами без білизни, відверто виблискуючи ними.
Бюст красиво виглядав під прозорою тканиною і заворожував красою.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд змусила ковтати слинки, з'явившись в трусиках зі смужок
А ще Politeka писала, що Ебі Ретчфорд змусила ковтати слинки, з'явившись в трусиках зі смужок
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд в розпусному бікіні показала все, не залишивши місце для фантазій