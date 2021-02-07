Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала себе на відпочинку

Зарицька влаштувала собі відпустку, відправившись на єгипетський курорт в Шарм-ель-Шейх. Співачка тільки повернулася з Нью-Йорка, де проводила канікули, після чого вирішила зігрітися в більш сонячному місті, ніж північний мегаполіс Штатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На фото Саша була в купальнику, знімаючи себе на телефон. Зарицька слухала музику і хвалилася пишними формами, посміхаючись фанатам, які стежать за її сторіс. Дівчина доповнила образ хусткою від сонця і стильними затемненими окулярами.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ви прекрасна, Саша", "Красива жінка", "Ах, яка дівчина"," Чарівна", що за жінка", "шикарна леді", "Пусичка-лапусічка", " Пухленька, як зефір, дуже рада, що не піддаєтеся канонам моди і виглядаєте індивідуально. Захоплююся вашою красою".

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька показала пишні форми на відпочинку в США.

Так, на відео можна побачити, як Зарецька з другом підспівують хітам Ріани. При цьому, співачка в купальнику нахиляється до камери, демонструючи свої пишні груди. Втім, артистка поспішила прикрити її рукою.

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