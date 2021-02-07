Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво розворушив серця несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, 49-річний шеф-кухар опублікував ряд нових фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показав місто, яке для нього є особливим.

Так, Хіменес-Браво, який пустив вже коріння в Україні, вирішив деякий час погостювати на батьківщині, а саме в Колумбії. У столиці Боготі на Ектора нахлинули теплі спогади про дитинство. Прославлений кулінар зізнався, що рідне місто - назавжди в його серці.

На одному з фото Хіменес-Браво позував на Площі Болівара в Боготі, оточений зграєю голубів. На іншому - в акуратному садку з химерними рослинами, і на третьому - похвалився кулінарним шедевром - салатом в келиху.

"Коли в дорослому віці повертаєшся в те місце, в якому виріс, то все відчувається по-іншому! Навіть повітря якесь особливе 💙 Їжа за смаком інша, вулиці здаються маленькими, а тобі ніби знову 10 років. Розкажіть, якому місту належить Ваше серце?", - йдеться в повідомленні.

Користувачі погодилися з Ектором, прокоментувавши побачене:

"Все вірно! Місце, де народився і виріс, найрідніше, туди хочеться повертатися завжди!😊🌹"

"100%, коли приїжджаю в рідне місто і йду дорогою, якою ходила в садок, школу, на душі непередавані емоції. Тепло і трепетно❤️"

"Боже, який чоловік 😍 👍"

"Це дуже зворушливо, тому що ми частинка рідної землі, її дітище, вона нас любить і надихає, огортає і захоплює. ♥ ️🌹😍"

"Голубів так багато як в Римі або Стамбулі (хоча там навіть чайки є) Хороша архітектура будівлі на задньому фоні️ ️🙌🏛️"

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