Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала свою любов

На фото Лорак була в чорному піджаку. Кароліна тримала в руках цуценя на прізвисько Тоша. Дівчина посміхалася і хвалилася красенем, який вже встиг підрости. Відомо, що співачка завела собі мальтипу - наполовину той-пудель, наполовину - мальтійська болонка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну як можна витримати таку красу?

На зйомках добре, а вдома краще.

Проведіть цей недільний вечір з коханими", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кароліна, які ви милі і красиві", " які пупсики, гарного вечора!", "Які ви булочки", " який хлопчик, що за порода?", "гарного вечора, Кароліна!", "Шалено красиві, не можу надивиться!", "Кароліна, яке миле фото. Дуже подобається ваш чотириногий друг!".

Повідомлялося, що співачка Ані Лорак заінтригувала публіку свіжими кадрами, показавши, як приїхала на зйомки.

"Всім доброго ранку, гарного дня! Їду на зйомку сьогодні, буде чудовий новий проект... Так що подивіться потім, як вийшло", - заявила артистка, знявши себе в машині по дорозі на роботу.

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