Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала свою любовь

На фото Лорак была в черном пиджаке. Каролина держала в руках щенка по кличке Тоша. Девушка улыбалась и хвасталась красавцем, который уже успел подрасти. Известно, что певица завела себе мальтипу - наполовину той-пудель, наполовину - мальтийская болонка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну как можно выдержать такую красоту?

На съёмках хорошо, а дома лучше.

Проведите этот воскресный вечер с любимыми", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Каролина, какие вы милые и красивые", "Какие пупсики, хорошего вечера!", "Какие вы булочки", "Какой мальчик, что за порода?", "хорошего вечера, Каролина!", "Безумно красивые, не могу насмотрется!", "Каролина, какое милое фото. Очень нравится ваш четвероногий друг!".

Сообщалось, что певица Ани Лорак заинтриговала публику свежими кадрами, показав, как приехала на съемки.

"Всем доброе утро, хорошего дня! Еду на съемку сегодня, будет замечательный новый проект... Так что посмотрите потом, как получилось", - заявила артистка, засняв себя в машине по дороге на работу.

Напомним, счастливая Ани Лорак в кожаной юбке и с букетом роз засветилась на прогулке

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