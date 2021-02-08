Відома співачка Оля Полякова показала себе зі своїм другом
На фото Оля здалася в легкій сукні з декольте і без білизни. Полякова доповнила образ стильною шапочкою, з-під якої можна побачити розпущене волосся. Зірка посміхалася і обіймала свого друга Олександра, який є барабанщиком співачки. Чоловік був у чорній футболці і хвалився біцепсом, обіймаючи у відповідь Олю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Наш барабанщик Олександр сьогодні відзначає свій день народження!. Сашенька, вітаю", - написала зірка під фото.
"Натхнення, любові та уваги, тепла і сонячного настрою", - побажала Оля Олександру.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як Оля викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.
Ми писали, що українська співачка Оля Полякова публічно вибачилася перед Тіною Кароль після невтішних висловлювань в її бік.
У себе в Instagram артистка опублікувала відеозвернення, в якому принесла свої вибачення за висловлену думку. Як відомо, під час останнього ефіру шоу "Маска" Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах".
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