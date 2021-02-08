Известная певица Оля Полякова показала себя со своим другом

На фото Оля показалась в легком платье с декольте и без белья. Полякова дополнила образ стильной шапочкой, из-под которой можно увидеть распущенные волосы. Звезда улыбалась и обнимала своего друга Александра, который является барабанщиком певицы. Мужчина был в черной футболке и хвастался бицепсом, обнимая в ответ Олю. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наш барабанщик Александр сегодня отмечает свой день рождения!. Сашенька, поздравляю", - написала звезда под фото.

"Вдохновения, любви и внимания, тепла и солнечного настроения", - пожелала Оля Александру.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как Оля выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Мы писали, что украинская певица Оля Полякова публично извинилась перед Тиной Кароль после нелестных высказываний в ее сторону.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала видеообращение, в котором принесла свои извинения за высказанное мнение. Как известно, во время последнего эфира шоу "Маска" Полякова назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах".

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