Вагітна дружина співака Віктора Павлика, Катерина Реп'яхова, здивувала зовнішністю

26-річна Катерина Реп'яхова любить привернути увагу, пише Politeka.net. Цього разу красуня вирішила показати себе в незвичному образі та так, що і її можна не впізнати.

Молода блондинка зробила селфі, застосувавши фільтр. В результаті колір очей Катерини став небесно-блакитним. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Дружина Павлика посміхалася, ведучи камерою з боку в бік.

У підписі Реп'яхова поставила:"💕".

За 10 хвилин пост зібрав понад 1000 переглядів і багато коментарів.

"WOW!! 😍 😍 😍 ", "Очіііі😻 😻 😻", " я так відразу і не впізнала! Суперперетворення🔥 😍 🌹", "лапочка🌹 😉 😘", "Ваууу, яка ви красива 😍 дуже підходить 🌸", "як на мене, то ви миліше без косметики)", "ви чарівні🌹 🌹 🌹", "без косметики ви красивіше, така мила", "Третя сестра Олсен", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, зараз на сторінку дружини Віктора Павлика підписані 46,2 тисячі користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Віктор Павлік одружився вчетверте. Обраницею стала його молодий концертний директор Катерина Реп'яхова.

Відомо, що пара познайомилася на концерті в Трускавці 16 років тому. Артист запам'ятав Катерину. А коли дівчина подорослішала і закінчила навчання у вузі, вона випадково зустріла Павлика в одному з миколаївських готелів.

Співак покликав дівчину, після чого зав'язалася розмова і з'явилися почуття. Зараз пара чекає дитину.

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