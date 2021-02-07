Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як проводить свої вихідні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку актриси у соцмережі.

Так, в акаунті Куриленко з'явилось дуже "домашнє" фото, на якому вона позує в об'ємному светрі та з трохи розпатланим волоссям, зібраним у хвостик.

Також на "дівчині Бонда" можна побачити легкий макіяж та масивні сережки з камінцями, а на безіменному пальці - велику каблучку з фіолетовим каменем.

"В неділю стає затишно", - написала вона.

У коментарях "дівчину Бонда" засипали компліментами, однак деякі побачили в очах актриси втому.

"Очі втомлені", "Шикарна", "Люблю тебе", "Королева", "Ці очі...", "Красива", "Неймовірна жінка", "Светр мама зв'язала?", "Неймовірна краса", "Не передати словами, яка гарна", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Ольга Куриленко - актриса і модель 1979 року народження. "Дівчина Бонда" родом з Бердянська Запорізької області. З 16 років вона жила у Франції. У січні 2008 року українку обрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" у черговому фільмі серіалу про агента 007.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко влаштувала ефектну зйомку на шкіряному дивані

А ще Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в маєчці захопила зухвалою зміною іміджу

Також Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко в прозорій блузі продемонструвала свою красу