Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала, як проводить свої вихідні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку актриси у соцмережі.
Так, в акаунті Куриленко з'явилось дуже "домашнє" фото, на якому вона позує в об'ємному светрі та з трохи розпатланим волоссям, зібраним у хвостик.
Також на "дівчині Бонда" можна побачити легкий макіяж та масивні сережки з камінцями, а на безіменному пальці - велику каблучку з фіолетовим каменем.
"В неділю стає затишно", - написала вона.
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У коментарях "дівчину Бонда" засипали компліментами, однак деякі побачили в очах актриси втому.
"Очі втомлені", "Шикарна", "Люблю тебе", "Королева", "Ці очі...", "Красива", "Неймовірна жінка", "Светр мама зв'язала?", "Неймовірна краса", "Не передати словами, яка гарна", - пишуть у коментарях.
Як відомо, Ольга Куриленко - актриса і модель 1979 року народження. "Дівчина Бонда" родом з Бердянська Запорізької області. З 16 років вона жила у Франції. У січні 2008 року українку обрали на роль "дівчини Джеймса Бонда" у черговому фільмі серіалу про агента 007.
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