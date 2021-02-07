Відома починаюча модель Діва Кассель, 16-річна дочка Моніки Беллуччі, похвалилася свіжим образом

На фото Кассель здалася в босоніжках штанях і піджаку. Зірка доповнила образ шарфом і стильними окулярами. Діва сиділа на підвіконні, розставивши ніжки, у яких стояла дизайнерська сумочка. Модель виставила руки вперед, піднявши шарфик, а волосся зібрала назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків за лічені хвилини і написали коментарі:

"Це Фан-акаунт?", "Ти чудово виглядаєш", "Богиня", "Мама цікавіше буде", "я тебе люблю", "я люблю Моніку", "справжній фотограф, ти ідеальна", "яка ти красива", "Красиво", "ти просто будь собою", "відповідь", "не Моніка, але теж хороша".

Ми писали, що 16-річна дочка легендарної актриси і моделі Моніки Беллуччі Діва Кассель захопила чуттєвим фото.

а знімку красуня постала в неймовірно красивому обтягуючому платті. Наряд обтягнув струнку фігурку Діви, її тонку талію і округлі стегна. Незвичайний виріз зробив акцент на плечах і зоні декольте. Особливої пікантності фото додав той факт, що Діва збиралася сісти на шпагат.

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