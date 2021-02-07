Відома починаюча модель Діва Кассель, 16-річна дочка Моніки Беллуччі, похвалилася свіжим образом
На фото Кассель здалася в босоніжках штанях і піджаку. Зірка доповнила образ шарфом і стильними окулярами. Діва сиділа на підвіконні, розставивши ніжки, у яких стояла дизайнерська сумочка. Модель виставила руки вперед, піднявши шарфик, а волосся зібрала назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків за лічені хвилини і написали коментарі:
"Це Фан-акаунт?", "Ти чудово виглядаєш", "Богиня", "Мама цікавіше буде", "я тебе люблю", "я люблю Моніку", "справжній фотограф, ти ідеальна", "яка ти красива", "Красиво", "ти просто будь собою", "відповідь", "не Моніка, але теж хороша".
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Ми писали, що 16-річна дочка легендарної актриси і моделі Моніки Беллуччі Діва Кассель захопила чуттєвим фото.
а знімку красуня постала в неймовірно красивому обтягуючому платті. Наряд обтягнув струнку фігурку Діви, її тонку талію і округлі стегна. Незвичайний виріз зробив акцент на плечах і зоні декольте. Особливої пікантності фото додав той факт, що Діва збиралася сісти на шпагат.
Нагадаємо, 16-річна дочка Моніки Беллуччі без білизни і сорому потрясла відвертою фотосесією
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