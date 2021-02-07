Знаменита українська актриса Ольга Сумська показала, як проходить її робочий день
Артистка знімається в серіалі "Кріпосна" в ролі Софії Косач, повідомляє Politeka.net. Героїня Ольги - розумна вдова, яка залишилася одна з трьома дітьми.
У своїх останніх сторіс Сумська показала кадри, зроблені при підготовці до зйомок серіалу. Артистка втілилася у свою героїню і здивувала зовнішністю.
Ольга була в перуці з пишним, хвилястим волоссям і шпилькою у вигляді банта.
Довгі сережки сяяли у вухах зірки.
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Артистка була в красивій світлій сукні, накинувши зверху в'язану хустку.
Здавалося, на артистці абсолютно не було косметики - так майстерно був накладений грим.
"Моя Софія Косач знову на майданчику", - написала артистка.
На іншому кадрі Сумська постала з другим героєм серіалу - Тарасом Цимбалюком, який виконує роль Назара.
Обидва артисти зробили селфі, притулившись один до одного.
"Приємна зустріч", - підписала знімок Сумська.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Ольга Сумська народилася у 1966 році в родині акторів. Батьки просто "пропадали" в театрі імені Івана Франка. На щастя, у дівчинки була сестра, Наталя, яка стежила за молодшою сестричкою.
З дитинства сестрички знали, що таке сцена і театр, тому вибір професії був простий. Зараз це дві найбільш затребувані актриси в Україні, які кожен раз вражають своїм талантом.
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